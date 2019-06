Liverpool, van Dijk insaziabile: “La Champions un sogno, ma siamo ancora affamati e la prossima stagione…”

Battuti al fotofinish in Premier League dal Manchester City, i giocatori del Liverpool, però, si sono rifatti con la vittoria della Champions League nella finale di Madrid contro il Tottenham. I Reds di Jurgen Klopp sono stati protagonisti di una stagione davvero memorabile.

Uno dei suoi giocatori simbolo, il centrale olandese Virgil van Dijk ha voluto mandare un messaggio ai propri sostenitori al termine degli impegni di questa annata. Su Twitter, il classe ’91 candidato anche al Pallone d’Oro, ha fatto un bilancio dell’annata e annuncia di essere pronto per quella futura.

INCREDIBILE – Ho avuto alcuni giorni per riflettere su questa magnifica stagione, e adesso alla fine capisco che è stata davvero incredibile. Abbiamo fatto davvero cose fantastiche con il Liverpool. Sono davvero orgoglioso di far parte di una squadra e di un gruppo così. Essere campioni d’Europa è un sogno che è diventato realtà. Ma noi siamo ancora affamati di successi e daremo tutto quello che abbiamo per ottenerli”, ha scritto van Dijk in un tweet. E sulla Nazionale: “Sono molto eccitato anche per il futuro con la Nazionale e stiamo costruendo qualcosa di importante come si è visto in questa stagione che c’è stata. Rigrazio tutti per il supporto avuto in questi mesi e ci rivediamo dopo le vacanze pronti per ricominciare”.