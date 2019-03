Malumori in casa Liverpool, Henderson striglia Salah e gli altri attaccanti

La lotta per il titolo della Premier League è entrata decisamente nel vivo. Il sorpasso del Manchester City ai danni del Liverpool è avvenuto e…si è fatto sentire in casa Reds.

Nonostante i suoi giocatori, e lo stesso Klopp, predichino calma in vista delle prossime gare, c’è chi, invece, ha voluto mandare un chiaro messaggio ai propri compagni. Si tratta del capitano Jordan Henderson. Il centrocampista classe ’90, sa bene cosa manchi alla squadra per tornare al vertice: i gol.

STRIGLIATA – Ecco perché, come riporta il Mirror, l’inglese ha voluto smuovere un pò gli animi all’interno dello spogliatoio e, magari, colpire nell’orgoglio qualcuno. Le sue parole, indirizzate, seppur non in maniera diretta, a Salah e agli altri attaccanti, sanno tanto di tirata d’orecchie, specie dopo il pareggio per 0-0 contro l’Everton e la prova opaca sotto porta del reparto avanzato: “Abbiamo perso un grosso vantaggio? Non fa bene parlarne. Abbiamo ancora molte partite davanti e dobbiamo concentrarci su quelle. Continueremo a combattere”. E poi continua: “Il calcio ha molto a che fare con la testa. Ovviamente il talento è importante, e ce noi ne abbiamo in abbondanza, ma quello che dobbiamo mostrare di più nelle prossime nove partite – e in Champions League – è la nostra mentalità. Possiamo ottenere ciò che vogliamo. Dipende da noi e dobbiamo dimostrarlo in campo”. Ed ecco la strigliata: “Cosa ci è mancato per vincere contro l’Everton? Segnare. Abbiamo creato abbastanza per vincere la partita, e se avessimo segnato uno o due gol sarebbe stato perfetto. Tutti avrebbero detto: ‘E’ stata una bella trasferta e una bella vittoria in un derby ‘. Ma quando non si segna, le persone iniziano ad analizzare tutto in modo diverso”.