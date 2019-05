Manchester City a un passo dal titolo. E scatta il divieto di Guardiola…

Manchester City ad un passo dal titolo. La formazione di Pep Guardiola, dopo una lunga ed appassionante lotta con il Liverpool, ha l’opportunità di aggiudicarsi questo pomeriggio la Premier League. Ai Citizens, nell’ultima giornata del torneo, basterà battera il Brighton, potendo così disinteressarsi del risultato dei Reds, impegnati con il Wolverhampton. Sembra quindi tutto pronto per la festa in casa City, ma nel frattempo, come riporta il Sun, Guardiola ha imposto un particolare divieto al suo staff.

NIENTE AGGIORNAMENTI – Il tecnico ha infatti proibito di osservare il risultato del Liverpool, in modo che non vi sia alcuna distrazione nella gara che i suoi affronteranno sul campo del Brighton. Consapevole che il destino, in fin dei conti, è totalmente nelle proprie mani.