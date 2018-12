Manchester City, aria di Natale: De Bruyne diventa Macaulay Culkin

Clima natalizio in casa Manchester City, dove per accompagnare i propri tifosi al giorno di Natale, il club, ed in particolare il calciatore belga Kevin De Bruyne si sono divertiti in un simpatico siparietto che ha fatto letteralmente impazzire i propri fan.

E LUI O NON E’ LUI – Macaulay Culkin o Kevin De Bruyne? Alcuni followers stanno ancora cercando di capirlo. La somiglianza tra il calciatore del Manchester City e il noto attore, diventato famoso per il celebre film “Mamma ho perso l’aereo“, è davvero pazzesca. Tanto che il club di Manchester ha deciso, in accordo col trequartista belga, di far divertire i propri seguaci con delle GIF, in cui lo stesso De Bruyne replicava scene tratte appunto dalla pellicola.

In pieno clima natalizio, il siparietto messo in atto dalla società inglese e dal proprio giocatore è stato anche il modo di dare il bentornato in campo al classe 1991 reduce da una serie di infortuni che fortunatamente sembrano alle spalle come confermato dal gol siglato in Coppa di Lega proprio dal belga. L’iniziativa, che ha avuto inizio il 1° dicembre sta proseguendo con grande successo e le gif stanno facendo impazzire non solo i tifosi Citizens e gli amanti del calcio, ma anche tutti gli appassionati di cinema.