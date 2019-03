Manchester City, Guardiola allontana la Juventus: “Ho altri due anni di contratto qui”

Il futuro di Massimiliano Allegri potrebbe essere lontano da Torino, con il tecnico livornese pronto ad abbandonare la Juventus al termine di questa stagione. Ed i bianconeri, in queste settimane, avrebbero già iniziato a sondare il terreno alla ricerca di un suo possibile sostituto. Tra i nomi più ricorrenti vi è quello dell’attuale tecnico del Manchester City Pep Guardiola, che però, dopo la vittoria per 3-1 con il Watford in Premier, ha respinto con forza questa possibilità: “Non capisco perché i media dicono queste cose. Io qua ho ancora due anni di contratto e me ne andrò soltanto se dovessero decidere di licenziarmi. Se mi vogliono ancora, io resto”.