Manchester City, Guardiola allontana la Juventus: “Questo il posto migliore al mondo per allenare”

Pep Guardiola continua ad essere il sogno della Juventus, ma il tecnico, in una lunga intervista rilasciata alla tv del Manchester City, giura fedeltà al club inglese.

FUTURO – “Non c’è posto migliore al mondo per fare l’allenatore che l’Inghilterra: qua i tifosi non ti fischiano se perdi. Io ho una maglia blue e mi sento uno di voi: questo è il posto perfetto per lavorare. I tifosi mi sono stati vicini anche nei momenti difficili, in particolare nel primo anno. Sono felice della fiducia che loro, così come la società, nutrono nei miei confronti: nelle prossime due stagioni voglio ripagare questa stima”.

INGHILTERRA – “Qua c’è il campionato più difficile al mondo: il calendario è tosto e il clima è duro. Serve sacrificio. Il Barcellona è il club del mio cuore, ma quello che abbiamo fatto qui è qualcosa di incredibile. L’ultimo titolo? Il Liverpool è stato un’avversaro durissimo. Per vincere la Premier devi avere una costanza incredibile”.

EUROPA – “Vincere in Europa? Il calcio ti dà sempre delle nuove opportunità. Le partite vengono decise per episodi, per dettagli: a volte è questioni di millimetri. Ho vinto la Champions e in semifinale sono passato con un tiro in porta. Devi controllare l’avversario il più possibile, ma il calcio è uno sport impronosticabile”.