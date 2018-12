Manchester City, Guardiola arrendevole: “Il Liverpool è la squadra più forte d’Europa…”

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato alla BBC del prossimo incontro con il Liverpool del 3 gennaio e del distacco attuale dai Reds primi in classifica in Premier League.

Non si arrende del tutto, ma dalle sue parole, l’ex allenatore del Barcellona, ammette la superiorità dell’avversario. La squadra di Jurgen Klopp, infatti, guida con sette punti di distacco dai Citizens la classifica del campionato inglese e nessuno pare poter fermare la corsa dei Reds.

LA PIU’ FORTE – “Il nostro problema è che il Liverpool è una squadra fantastica, forse la migliore in Europa in questo momento. E’ in un grande periodo di forma, dobbiamo accettarlo. Ciò che dobbiamo fare noi è lavorare e provare a vincere sempre, poi vedremo cosa accadrà al termine della stagione”.