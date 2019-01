Manchester City, Guardiola ci crede: “Ora è tutto aperto. Se avessimo perso invece…”

Aguero e Sané per abbattere il Liverpool e la rete del momentaneo pareggio di Firmino. Così il Manchester City di Pep Guardiola riapre la corsa al titolo di Premier League battendo i rivali allenati da Jurgen Klopp.

Una partita emozionante, quella giocata all’Etihad Stadium che regala speranza e fiducia ai Citizens che, dopo il successo, si portano a -4 dalla vetta, in contatto con i Reds. Al termine della gara, come riporta Sky Sport, il tecnico del City ha parlato anche dell’importanza della gara e dei tre punti conquistati.