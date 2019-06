Manchester City, Guardiola fa chiarezza: “In Premier cinque squadre forti, ma la prossima stagione…”

Uno dei nomi più caldi per la panchina della Juventus è sicuramente quello di Pep Guardiola. Il tecnico del Manchester City è stato spesso accostato ai bianconeri. Le recenti parole del rivale di stagione Jurgen Klopp, che ha confermato che darà battaglia all’avversario anche nella prossima stagione, trovano conferma anche dal diretto interessato.

Guardiola, infatti, a margine della partita di pallacanestro tra Baxi Manresa-Real Madrid, è stato intercettato dai media presenti e ha risposto ad alcune domande. Dalla situazione del Barcellona di Valverde, al proprio futuro con l’ipotesi di una partenza che sembra ormai scongiurata.

DA EX – Subito un commento sui colori blaugrana e sulla stagione del suo collega Ernesto Valverde: “A me sembra un grande allenatore al di là della grande amicizia che ci unisce. Ha fatto un lavoro molto buono. Sicuramente ha perso la Champions, ma tutti la perdiamo. È una competizione che una sola squadra vince. Una squadra che vince due campionati di fila e gioca un buon calcio merita di essere confermato. Il Barcellona resta sempre fedele al suo stile”.

LIVERPOOL E FUTURO – “Klopp? Abbiamo una sana rivalità, ma non solo con lui. Ci sono cinque squadre molto forti in Premier League, è una competizione molto dura. La prossima stagione partiremo da zero e vedremo cosa succederà”, ha concluso Guardiola confermando la sua permanenza in Inghilterra anche per la prossima stagione.