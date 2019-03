Manchester City, Guardiola: “Il Fair Play Finanziario? Mi fido del club”

Dopo la stangata dell’Uefa sul Manchester City che ha ufficialmente aperto un’inchiesta nei confronti del club a causa di alcune possibili violazioni del Fair Play Finazanziario (FFP). Il tutto è nato dopo quanto emerso dall’inchiesta Football Leaks pubblicata dalla rivista tedesca Der Spiegel, che ha sottolineato come i dirigenti del Manchester City avrebbero ingannato la UEFA per diversi anni. Una situazione che potrebbe dunque avere delle ripercussioni per il club, ma che non deve mettere a repentaglio il lavoro della squadra nella stagione in corso. Lo ha spiegato Pep Guardiola: “Sappiamo quello che è successo – ha detto il manager del City –, speriamo che tutto possa finire il prima possibile e che la UEFA possa prendere le decisioni che ritiene opportune. Io mi fido molto di ciò che il club ha fatto. La società ha già fatto un comunicato, quindi non posso aggiungere altro. Spero comunque e tutto si possa risolvere al più presto”.