Manchester City, Guardiola: “Il titolo più difficile. In due anni 198 punti, incredibile”

Super Manchester City: seconda Premier League consecutiva conquistata con un bottino di punti straordinario. Decisiva l’ultima giornata, con i Citizens di Pep Guardiola in grado di vincere 4-1 in casa del Brighton. Ecco come si è espresso l’allenatore spagnolo in conferenza stampa dopo i festeggiamenti per il titolo: “Il mio 26° trofeo in carriera? Sicuramente lo ritengo il più difficile, anche se non il più bello. Per prima cosa devo fare i miei complimenti al Liverpool (lo stesso ha fatto Klopp nei confronti del City, ndr) e ringraziarlo, ci ha aiutato a migliorare rispetto alla scorsa stagione. Credo che abbiamo fatto qualcosa di incredibile, in due campionati abbiamo ottenuto un totale di 198 punti”. Una battaglia punto su punto che alla fine ha visto prevalere i ragazzi dell’ex Barcellona e Bayern Monaco.