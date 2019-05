Manchester City, Guardiola verso il titolo: “Non dobbiamo concentrarci sul Liverpool”

Siamo all’ultima giornata di Premier League, domenica si assegnerà il titolo. Il Manchester City è primo in classifica con 95 punti, segue il Liverpool a 94: la squadra di Pep Guardiola giocherà fuori casa contro il Brighton, già salvo, mentre gli uomini di Klopp se la vedranno ad Anfield con il Wolverhampton, settimi in classifica. In conferenza stampa, l’ex tecnico di Barcellona e Bayern vuole che la concentrazione sia esclusivamente sulla propria partita: “Se vinciamo, non abbiamo bisogno di nient’altro, per questo dobbiamo pensare solo a noi stessi e non sul Liverpool. Sarebbe bello segnare un gol subito, ma abbiamo studiato la fase difensiva del Brighton e non credo che succederà. Se i Reds vincono, noi dobbiamo vincere, non voglio distrazioni”. Parole al miele per Bernardo Silva: “Può giocare incredibilmente bene ovunque. Datemi una qualsiasi squadra e lui farà bene”.