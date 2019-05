Manchester City, Kompany saluta. E i tifosi vogliono dedicargli una statua

Un addio dopo undici lunghi anni. Vincent Kompany saluta il Manchester City per tornare all’Anderlecht, squadra che lo ha lanciato e nella quale ricoprirà il ruolo di giocatore-manager. Una scelta che ha lasciato sorpresi i tifosi dei Citizens, pronti però a riconoscere il loro tributo all’ormai ex capitano.

STATUA – Secondo quanto raccolto dal Sun, i supporter del City avrebbero infatti lanciato una petizione per far erigere una statua di Kompany all’esterno dell’Etihad Stadium. Un’iniziativa che svela quanto sia forte l’impronta lasciata dal belga a Manchester, con il giocatore apprezzato non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per quelle umani, caratteriali e professionali, entrando a pieno diritto nella storia del club inglese.