Manchester City, Mendy scambiato per un invasore di campo. Poi il messaggio ad Aguero: “Ti amo più di tua moglie…”

Il successo per 2-1 ai danni del Liverpool, ha visto grandi protagonisti Aguero e Sané, autori delle due reti che hanno affondato i Reds. Ma non solo…

C’è chi non ha giocato, eppure, al fischio finale del match, è entrato di diritto nelle cronache della serata dell’Etihad. Si tratta di Benjamin Mendy, difensore del Manchester City e della Nazionale francese che al termine della gara è entrato in campo per festeggiare con i compagni.

INVASIONE – Infortunato da novembre, il classe 1994 era in borghese e ha seguito l’intera gara lontano dalla panchina dei Citizens. Ma al triplice fischio, dopo l’importantissimo successo dei suoi compagni, non ha proprio resistito e vestito in jeans e giubbotto ha letteralmente invaso il campo andando alla ricerca, soprattutto di Aguero, grande protagonista della partita. Nulla di strano, fino ad ora, peccato che Mendy, non aveva nulla che potesse far pensare a lui come un giocatore ed infatti, uno stewards dello stadio lo ha inseguito per diversi metri prima di rendersi conto che non si trattava di un invasore, bensì di un calciatore. Episodio curioso che il Sun racconta col sorriso.

TI AMO – C’è di più. Alla fine del match, Mendy è stato immortalato in uno scatto social che sta facendo il giro del web. Un bacio ad Aguero che lo stesso difensore ha voluto pubblicare sul proprio profilo Instagram con tanto di dichiarazione d’amore: “Ti amo più di tua moglie”. Con tanto di emoticon con i cuoricini. Insomma, un successo che regala molto più di tre semplici punti in classifica. Il Manchester City è più unito che mai e crede nella rimonta.