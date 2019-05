Manchester City, offerta monstre per Guardiola. La Juventus si allontana

Il futuro di Pep Guardiola potrebbe essere ancora a lungo sulla panchina del Manchester City. Dopo aver conquistato il titolo in Premier ai danni del Liverpool, il tecnico spagnolo ha infatti ricevuto una super-offerta da parte del club per prolungare ulteriormente il contratto, attualmente in scadenza nel 2020

INGAGGIO SHOCK – La dirigenza inglese, secondo quanto riporta il Sun, vorrebbe estendere l’accordo con il proprio allenatore per altri cinque anni, aumentandone l’ingaggio dagli attuali 15 milioni di sterline annui a 20. Un’offerta shock, che rischia così di allontanare definitivamente Guardiola dalla Juventus, con i bianconeri alla ricerca di un tecnico in vista della prossima stagione dopo l’addio di Massimiliano Allegri.