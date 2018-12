Manchester City, Silva e Foden cuore d’oro: soprese e regali ad una famiglia di tifosi

Succede anche questo a Natale. La forza della solidarietà e, in questo caso, dell’amore verso la propria squadra di calcio. La famiglia Clarks, dopo un periodo burrascoso passato tra i tipici problemi della società moderna, è stata protagonista di una bellissima sorpresa fatta dal Manchester City, ed in particolare da David Silva e Phil Foden.

Come succede ogni anno, tutte le squadre di calcio del mondo cercano di dare una mano ai più bisognosi. C’è chi si reca negli ospedali, come è successo al Liverpool e al Manchester United e c’è chi, come il Manchester City, ha deciso di regalare più di un sorriso ad un’intera famiglia, tifosissima dei Citizens.

SORPRESA – Regali per tutti. Dai più piccoli ai più grandi. Una cameretta riempita di giocattoli nuovi per la piccolina di casa. Altri pacchi regalo per i due fratelli e, soprattutto, un giardino adibito a campo di calcio, che riproduce in miniatura lo stadio Etihad di Manchester. Un regalo preso con emozione e tanti sorrisi fino alla super sfida tra i due fratellini e i loro idoli. Foden, soprattutto, ha voluto giocare con i piccoli e regalargli anche questa ulteriore esperienza. Bravi!