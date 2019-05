Manchester City, Sterling a sorpresa: “Il futuro? Ecco dove mi piacerebbe giocare…”

Una stagione da assoluto protagonista, quella di Raheem Sterling con la maglia del Manchester City. L’attaccante inglese ha contribuito in maniera determinante alla conquista del titolo da parte della formazione di Pep Guardiola, confermandosi come uno dei talenti più cristallini del calcio inglese. Ed il giocatore, come confessato al Wall Street Journal in una conferenza a New York, ha le idee chiare su cosa si attende dal futuro.

MLS – “Il calcio inglese negli Usa è sempre più seguito e sono sicuro che continuerà in questa crescita. Uscendo dai negozi alcune persone mi hanno riconosciuto, non me lo aspettavo. Anche la MLS è cresciuta tantissimo negli ultimi tempi: un giorno spero di poter giocare qui anche io”.