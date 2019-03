Manchester City, Sterling si racconta: “Dipinto come cattivo ragazzo perché nero…”

Lunga e interessante intervista rilasciata dall’esterno d’attacco del Manchester City Raheem Sterling al New York Times. Dopo la tripletta rifilata al Watford, il talento classe ’94 si è raccontato a tuttotondo: dalla stagione in Premier League ad alcune considerazioni sul suo rapporto con i tifosi e la gente, soprattutto in ottica razzismo – recente l’episodio che ha visto coinvolti i tifosi del Chelsea e la sua difesa nei confronti di un amico -. Infatti il calciatore ritiene che molte persone lo considerino un “bad boy” solo per il colore della sua pelle.

OPPOSTO – “Fin dall’inizio della mia carriera, c’è stata, attorno a me, la percezione di un ragazzino appariscente di Londra: uno che ama le macchine, ama lo stile di vita appariscente”, ha detto Sterling. “Non sto dicendo che sono un santo o qualcosa del genere, ovviamente, ma quella descrizione di me è lontana da quello che sono io realmente. Queste persone che parlano di me, non mi conoscono. Mi definiscono in base a ciò che leggono su di me”. E poi prosegue in riferimento alla stampa: “Quando le persone fanno credere al pubblico che sei un personaggio che non sei, è doloroso e degradante.”

DENUNCIA – Ma per Sterling si tratta di un problema ben più pronfondo legato al razzismo: “Ogni volta che vedi un report su un giocatore nero, di colore, si ricade nei luoghi comuni: soldi, sempre soldi, automobili o qualcosa di appariscente. Con una persona bianca di successo, invece, vedere le stesse cose è bello, dolce, e questa persona viene descritta come amabile”. “Perché io non sono trattato come una persona bianca? Purtroppo questo è uno stereotipo delle persone di colore: catene e gioielli e denaro. Queste sono parole che sono spesso associate alle persone di colore”. “Forse mi puoi vedere su Instagram con le mie 10 auto sul vialetto o con una catena d’oro o un Rolex. Posso essere giudicato vistoso ma non possono dirmi che sono un cattivo ragazzo”.