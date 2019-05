Manchester City ultimo in Premier: ecco dove

Una vittoria sudatissima, conquistata contro un avversario, il Liverpool, autore di un campionato straordinario. Il Manchester City, con i suoi 98 punti, si è aggiudicato il titolo in Premier League, con statistiche schiaccianti che ne confermano il dominio: miglior risultato per vittorie in casa (18), vittorie in trasferta (14), gol segnati (95), tiri (683), passaggi (26.576), possesso palla (68,1%) e tiri concessi (238). C’è però un dato in controtendenza, nel quale la formazione di Pep Guardiola occupa addirittura l’ultimo posto.

FANALINO DI CODA – I Citizens sono infatti fanalini di coda del torneo per quanto riguarda il numero di tackle eseguiti: appena 518. Un dato che conferma la filosofia del tecnico spagnolo, che nel 2016, a chi accusava il City di avere un atteggiamento poco aggressivo, rispondeva così: “Non amo i tackle e di conseguenza non li alleno. Io voglio provare a giocare bene e a fare gol, arrivando più volte possibile all’area avversaria. Sicuramente non vinceremo o perderemo per i tackle”. Come dargli torto…