Manchester United, Juan Mata a sorpresa: “Grazie a Mourinho per i titoli vinti…”

Messaggio di Juan Mata sul sito del Manchester United. Parole di fiducia per il futuro, ma allo stesso tempo inaspettate per quanto riguarda il recente esonero di José Mourinho. Il trequartista spagnolo dei Red Devils ha voluto ricordare con riconoscenza il tecnico portoghese prima di pensare alle prossime sfide.

CAMBIAMENTO – “Abbiamo due partite importanti all’Old Trafford e vogliamo chiudere l’anno nel miglior modo possibile, ossia con due vittorie. È stata una settimana diversa, dato il cambio di allenatore e vorrei ringraziare José Mourinho per i trofei vinti insieme e gli auguro il meglio. Con Solskjaer c’è stato l’inizio migliore possibile e la vittoria contro il Cardiff ci ha dato senza dubbio morale. Vogliamo e dobbiamo essere ottimisti, guardare avanti e lavorare duramente per risalire la classifica. Siamo motivati per non deludere i nostri tifosi”.