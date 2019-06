Manchester United, la maledizione della ‘7’ di Cristiano Ronaldo: dal suo addio solo 15 gol in 10 anni

Potremmo chiamarla la “maledizione della numero 7“. Perché al Manchester United, dal 2009, dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, chiunque l’abbia indossata si è reso protagonista…in negativo.

L’asso portoghese ha vestito la maglia dei Red Devils dal 2003 al 2009 mettendo a segno la bellezza di 84 reti in sei stagioni indossando la storica t-shirt con il numero 7 appartenuta a campioni del calibro di Best, Robson, Cantona e Beckham. Ma dal momento dell’addio di Cristiano Ronaldo, passato al Real Madrid, chiunque abbia provato a fare bene con quella divisa ha fallito. Sono stati ben cinque i calciatori ad aver subito “la maledizione” che ha portato a soli 15 gol in ben 10 anni.