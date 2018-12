Manchester United, la clamorosa reazione dello spogliatoio dopo l’esonero di Mourinho fa discutere

Che l’ambiente di Manchester, sponda United, fosse incandescente lo si sapeva. Ma che addirittura lo spogliatoio esultasse alla notizia dell’esonero di José Mourinho dal ruolo di tecnico, proprio sembra eccessivo.

Dall’Inghilterra, in particolare come scrive il Mirror, la reazione di Pogba e compagni immediatamente dopo l’ufficialità dell’addio del portoghese sembra essere stata presa col sorriso e con grande soddisfazione tanto da celebrarla quasi come una festa.

HIGH-FIVES – Prima il post social, immediatamente cancellato, poi il classico “cinque” ai compagni come a dire “Dai, finalmente è fatta!”. Sarebbe stata questa la reazione della squadra al primo allenamento senza la guida di José Mourinho. Tra i più entusiasti ci sarebbe stato proprio Paul Pogba, che col portoghese non aveva certo un bel rapporto. “High-fives” per tutti scrive il tabloid, e immaginiamo che non si possa essere sbagliato di tanto.

Adesso il Manchester United pensa al prossimo allenatore, che potrebbe essere Mauricio Pochettino, attuale tecnico del Tottenham. E, in casa Red Devils, si spera possa avere tutt’altro impatto rispetto a quanto avuto dallo Special One.