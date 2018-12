Manchester United, l’ex Keane: “Certi atteggiamenti non dovrebbero esistere. Mourinho ha ragione su Pogba…”

Ancora caos nello spogliatoio del Manchester United. Questa volta è una leggenda dei Red Devils, l’irlandese Roy Keane a parlare. L’ex attaccante, come riporta il Mirror, ha detto la sua a Sky Sport commentando anche i recenti avvenimenti tra Mourinho e Pogba e i continui atteggiamenti, ritenuti non consoni, da parte del centrocampista francese. Ultimo, il filmato di auguri per il compagno di squadra Lingard.

CONTRARIATO – “Se ci fosse stato uno spogliatoio serio, queste cose non sarebbero mai accadute e non sarebbero assolutamente tollerate” – ha detto la bandiera dello United – “Ecco perché sono contro ciò che sta accadendo tra i giocatori. Per un giovane calciatore, che sta imparando questo mestiere, è assurdo e controproducente fare certe cose e vedere atteggiamenti simili”. Poi su Pogba ha aggiunto: “Non so cosa gli stia passando nella testa, ma questo comportamento sta peggiorando ciò che l’allenatore pensa di lui”.

FRECCIATA – E poi ecco la stangata contro il centrocampista ex Juventus: “Se non fa bene al Manchester United, se gioca male e ha atteggiamenti negativi è giusto rimanga fuori. Tutti dicono che Mourinho non fa nulla per portare i giocatori dalla sua parte, ma in realtà ha dato la fascia da capitano a Pogba e il francese non lo ha ripagato in campo ed è come se gliela avesse ributtata in faccia, Tutti danno la colpa a Mourinho, ma se in campo sei piatto, non tiri fuori l’orgoglio non è colpa dell’allenatore, bensì dei calciatori. Ogni partita è decisiva per Mourinho, ma lui non sa su quali giocatori contare. Loro non vanno in campo per lottare su ogni pallone e questo è un problema per lui e per qualsiasi tecnico”.