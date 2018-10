Manchester United, Lukaku: “Ho un debole per Douglas Costa. Futuro in Serie A? Lo spero”

Romelu Lukaku, centravanti del Manchester United e della nazionale belga, si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare della Serie A e più nello specifico della Juventus:

“Quello della Juventus è un grande progetto, non si fermano mai. Ogni anno puntano a diventare più forti. Senza dubbio sono una delle due-tre squadre migliori. Hanno un ottimo allenatore e calciatori straordinari in ogni reparto”, afferma il 9 dei ‘Red Devils’.

Come non soffermarsi su Cristiano Ronaldo, che tornerà a disposizione di Allegri per la Champions proprio in occasione del doppio confronto con lo United in programma il 23 ottobre e il 7 novembre? Lukaku sa che l’attacco bianconero non sarà solo CR7…

“Cristiano è il migliore della Juve, è stato un acquisto eccezionale, la sua carriera parla chiaro. Ma attenzione anche agli altri: Dybala è già molto forte e sta crescendo, mentre ho un debole per Douglas Costa”.

Alla domanda su un possibile approdo in un club di Serie A, Romelu, il cui fratello Jordan già milita in Italia, nella Lazio, pur essendo attualmente fuori rosa, ha risposto così: “Perché no, lo spero…”.