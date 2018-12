Manchester United, l’unione fa la forza: con Solskjaer si viaggia tutti insieme

Imperativo: “Restare uniti”. Anche prima della gara. Ecco perché, dopo l’esonero di José Mourinho, il nuovo allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha deciso di riprendere le giuste tradizioni e di andare allo stadio tutti insieme, rigorosamente in pullman.

CAMBIAMENTO – Potrebbe sembrare una cosa scontata, ma la squadra che sale al completo nello stesso pullman, in occasione del ritiro prima di una gara, non si vedeva da tempo. Ecco perché, oggi, prima del match contro l’Huddersfield, dalle parti dell’Old Trafford si è deciso di stare uniti. Lo ha deciso il nuovo manager Solskjaer che, rispetto a quanto faceva prima Mourinho, ha imposto di ricompattare il gruppo ad iniziare dal viaggio verso lo stadio. Con lo Special One, infatti, ognuno era libero di fare da sé andando allo stadio come preferiva. Ma il nuovo allenatore dei Red Devils ha insistito su questo punto: il Manchester United deve tornare a puntare sul gruppo. Quindi, l’unione fa la forza. E’ questo il diktat della bandiera dei Red Devils.