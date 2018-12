Manchester United, Mourinho esonerato e Pogba…se la ride

“Caption this!”, dice Paul Pogba su Instagram. Il riferimento sembra scontato: è di pochi istanti fa, infatti, la notizia dell’esonero di José Mourinho dal Manchester United.

E come potremmo descrivere il suo sguardo, se non come un ghigno di soddisfazione alla notizia che i Red Devils hanno dato il benservito allo Special One. I rapporti turbolenti tra il centrocampista e il tecnico erano all’ordine del giorno. Le tre panchine consecutive altrettanto. Ed ecco che Il Polpo, si prende la sua personalissima rivincita, almeno a parole.

Un post su Twitter, prontamente rimosso, ma che non è sfuggito ai più attenti. Ora tocca al campo parlare e Pogba dovrà dimostrare nuovamente tutto il suo valore. Ora, senza Mourinho, non ci sono più scuse.

Intanto, lui, lascia agli altri l’interpretazione del suo sguardo. Ma è chiaro come la soddisfazione sia piuttosto grande.