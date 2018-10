Nemmeno durante la sosta per le Nazionali José Mourinho ha avuto un po’ di pace. Infatti, l’allenatore del Manchester United, secondo quanto riporta il quotidiano inglese The Sun, avrebbe ipotizzato una teoria cospiratoria indetta nei suoi confronti: “José out in a lim”, il titolo del giornale.

L’apertura racchiuderebbe un gioco di parole, grazie al quale si intende come Mourinho abbia individuato nella figura di Peter Lim, businessman di Singapore, il capo dei cospiratori che vorrebbero mandarlo via per poi acquistare il Manchester United ad un prezzo minorato.

Lim è anche il proprietario del Valencia, club che in Champions è curiosamente inserito nello stesso raggruppamento dello United: lo scontro diretto giocato lo scorso 2 ottobre a Old Trafford è terminato sullo 0-0, facendo perdere allo United il primato nel girone ora appannaggio della Juventus, a punteggio pieno grazie alla vittoria sullo Young Boys, che ha seguito quella sullo stesso Valencia. Juventus e Manchester si incontreranno il 23 ottobre e il 7 novembre, prima in Inghilterra e poi all'”Allianz Stadium”.