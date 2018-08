Manchester United, Mourinho: “Non penso arriveranno rinforzi. Ho poca fiducia”

Ore di vigilia in casa Manchester United in vista del match contro il Leicester di domani sera che aprirà la nuova stagione di Premier League. Il tecnico José Mourinho ha parlato in conferenza stampa del momento dei suoi e delle difficoltà che i Red Devils stanno vivendo in questo momento anche in termini di assenze. Inevitabile poi un pensiero al calciomercato e alle polemiche legate alle ultime dichiarazioni dello Special One.

ASSENTI – Inizio in salita per la squadra del portoghese che ammette che in vista del primo impegno ci saranno diverse assenze: “Romero, Valencia, Rojo e il nuovo arrivo Dalot non sono al meglio, quest’ultimo tornerà tra due mesi. Herrera si è infortunato contro il Bayern e Matic durante la coppa del mondo. Dopo l’allenamento parlerò con ciascuno di loro per capire come stanno mentalmente e fisicamente”.

MERCATO – “Per quanto ne so, non ci saranno rinforzi, non sono fiducioso. Il mercato chiude oggi, almeno smetterò di pensarci. Mi concentrerò sui giocatori che avrò per queste tre gare, perché dopo il Leicester ci sono le Nazionali e avrò tempo per recuperarli tutti”.