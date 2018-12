Manchester United, Mourinho teme Salah: “Prima era fragile, adesso è una forza nucleare…”

A poche ore dalla super sfida di Premier League contro il Liverpool, José Mourinho, allenatore del Manchester United, ha parlato di quello che è a tutti gli effetti il pericolo numero uno dei Reds: Mohamed Salah.

Secondo quanto scrive goal.com, infatti, lo Special One avrebbe definito l’egiziano una “Forza nucleare”, facendo intendere come la sua squadra dovrà fare particolare attenzione all’ex Roma nello scontro diretto. Mourinho, che conosce bene Salah avendo allenato al Chelsea nella sua seconda esperienza in Blues, ha parlato di come l’attaccante sia cambiato rispetto a quegli anni e di come da giocatore fragile e con problematiche di adattamento al campionato, sia, adesso, un vero portento.

CAMBIAMENTO – “Il Salah che conoscevo al Chelsea era un giocatore completamente diverso, ora è uno dei migliori al mondo. E’ cresciuto incredibilmente bene da allora ad ogni livello. Era un ragazzo fragile e veloce e adesso è un uomo forte e veloce, fisicamente fantastico. Non si era psicologicamente adattato alla Premier League perché proveniva da un piccolo club in Svizzera (Il Basilea ndr). L’ho fatto giocare al White Hart Lane e The Eithad ma era troppo per lui, ora gioca ovunque, a Barcellona, a Madrid, ed è tipo ‘Io sono Mo Salah e non ho paura di nessuno’. Il Liverpool ha molti punti di forza, ma Salah è decisamente una forza nucleare”.