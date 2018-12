Manchester United, Mourinho zittisce le voci di uno spogliatoio non più con lui: “I miei giocatori sono onesti”

Continua il periodo difficile per il Manchester United di José Mourinho, sconfitto questo pomeriggio dal Liverpool di Jurgen Kloop per 3-1. I Red Devils rimangono così al sesto posto in classifica, distanti ben undici punti dalla quarta posizione occupata dal Chelsea di Maurizio Sarri. Nel post partita il tecnico portoghese ha risposto a chi gli chiedeva se si sentisse di avere ancora il sostegno dei suoi giocatori: “Insinuate forse che i miei giocatori siano disonesti? Non lo sono. I miei giocatori sono onesti. Danno il massimo ogni giorno, ogni minuto. In campo danno tutto. Non possiamo però confrontarci con l’intensità e la fisicità del Liverpool. Nonostante questo siamo stati in partita fino al terzo gol”.

SUL CAMPIONATO – “Chiaro che non possiamo più pensare di vincere il titolo, ma possiamo arrivare al quarto posto. Non sarà facile, ma sicuramente finiremo tra le prime sei. Ora mettiamo nel mirino il quinto posto, poi cercheremo di raggiungere il quarto”.

TENUTA ATLETICA – “Abbiamo grossi problemi a livello fisico. Abbiamo molti giocatori che io considero `predisposti all’infortunio´, sono sempre infortunati. Ma non solo con me, anche prima che arrivassi io. Basta guardare le statistiche con van Gaal e prima di lui con Moyes. In quel periodo c’erano giocatori infortunati in maniera permanente. Se sei sempre infortunato, diventa tutto più difficile”.