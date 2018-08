Manchester United, Pogba: “Darò sempre il massimo qualunque cosa accada”

Prima giornata di Premier League e primo gol per Paul Pogba. Il francese, al centro di numerose polemiche e voci di mercato che lo vogliono lontano dal Manchester United e in rotta con José Mourinho, risponde sul campo e con un messaggio sul proprio profilo Twitter.

PROTAGONISTA – Trascinatore della sua Francia al Mondiale, Pogba si conferma uomo simbolo in questa prima uscita dei Red Devils contro il Leicester. E’ proprio lui ad aprire le marcature e spianare la strada del successo al Manchester United. L’ex Juventus si incarica della battuta del calcio di rigore che al 3′ minuto del primo tempo sblocca il match, mettendo a tacere qualsiasi polemica anche con lo Special One. Il Manchester United riesce a portarsi a casa i primi 3 punti della stagione dopo il raddoppio di Shaw e il gol della bandiera di Vardy. Dopo la gara, il messaggio pubblicato da Pogba è eloquente: “Darò sempre il massimo per i miei tifosi e per i miei compagni, non importa cosa sta accadendo”.