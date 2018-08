Manchester United, Pogba polemico: “Se non sei felice, non puoi dare il massimo…”

Protagonista in campo, ma soprattutto fuori. Paul Pogba continua la propria battaglia contro il Manchester United. Trascinatore della sua Francia al Mondiale e capitano goleador alla prima uscita di Premier League dei Red Devils. Il francese risponde sul campo, ma ammette un malessere che non gli permette di essere al 100%. Come riporta il Sunday Express, l’ex Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni che continuano a far pensare ad una sua possibile partenza, direzione Barcellona. I motivi? Ancora problemi con José Mourinho.

MALUMORE – “Se non sei felice, non puoi dare il meglio di te. Ci sono cose che non si possono dire. Se dovessi parlare verrei multato. Differenze tra giocare per la Francia e giocare per il Manchester United? Come detto, io mi trovo bene a giocare per entrambe le squadre. Io sono sempre lo stesso, ma è normale che quando sei tranquillo mentalmente e con l’ambiente che ti circonda, tutto diventa più facile”.