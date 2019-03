Manchester United, Pogba su Instagram: “La nostra gloria non è non cadere mai, ma saperci rialzare”

Una sconfitta per 2-o, quella maturata in casa dell’Arsenal per il Manchester United. I Red Devils, pochi giorni dopo l’impresa di Parigi in Champions League, hanno dovuto arrendersi ai Gunners in Premier, con un ko che complica la rincorsa al quarto posto. E Paul Pogba, tramite un post su Instagram, ha voluto mandare un messaggio ai propri sostenitori, incoraggiandoli a non abbattersi: “La nostra più grande gloria non è quella di non cadere mai, ma di rialzarci ogni volta che cadiamo”.

Il centrocampista, dopo una lunga serie di prestazioni positive, ha fatto fatica nel match dell’Emirates Stadium, non riuscendo a fornire il solito determinante apporto alla formazione di Soskjaer.