Manchester United, retroscena Sanchez: ha scommesso con Rojo sull’esonero di Mourinho

Non si placa la corrente di soddisfazione in casa Manchester United dopo l’esonero di Mourinho. Dopo il retroscena legato alle parole di Paul Pogba all’interno dello spogliatoio, ecco che un altro dei calciatori si sarebbe reso protagonista di un episodio alquanto curioso.

Si tratta di Alexis Sanchez, ex Arsenal e anche dell’Udinese, che da tempo combatteva con il tecnico portoghese, e con gli infortuni o presunti tali: secondo quanto riporta il Sun, l’attaccante cileno avrebbe addirittura scommesso con un suo compagno, riguardo l’esonero dell’allenatore.

VINTA – “Pay up”, titola il tabloid inglese. Sarebbero queste le parole dell’attaccante classe 1988 al compagno Rojo. 20 mila sterline di scommessa che adesso il difensore dovrà pagargli per aver vinto. “Avevo detto che il Manchester United avrebbe esonerato Mourinho. Bastava aver pazienza. Adesso mi devi 20 mila sterline”. Con questa frase il Sun racconta, partendo dalla prima pagina, la scommessa avvenuta tra il cileno e l’argentino. Il tutto sarebbe avvenuto all’interno di un gruppo su Whats App dove la proposta di Sanchez sarebbe stata letta e accettata dal compagno.

Insomma, in casa Manchester United, occorrerà ritrovare l’integrità del gruppo. Non solo quella fisica, come nel caso di Sanchez. Ormai ai minimi storici con società e tifoseria, stufi di non averlo mai, o quasi, a disposizione in campo.