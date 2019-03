Manchester United, scintille Lukaku-Pogba

Scintille in casa Manchester United. Secondo quanto riportato dal Sun, l’attaccante Romelu Lukaku e il centrocampista Paul Pogba sarebbero stati protagonisti di uno screzio dopo la gara vinta per 3-2 con il Southampton. A scatenare il diverbio sarebbe stata la scelta del francese, che, nel finale del match, ha deciso di tirare, fallendolo, un calcio di rigore, negando così al centravanti la possibilità di realizzare una tripletta. Lukaku avrebbe ricordato a Pogba il suo sostegno durante il momento complicato vissuto sotto la gestione Mourinho, sottolineando che, a parti invertite, gli avrebbe concesso di tirare il penalty. Il belga avrebbe anche citato il precedente che ha riguardato Mohamed Salah, il quale, in occasione del match con l’Arsenal, ha concesso a Firmino di tirare un rigore permettendogli di mettere a segno la terza rete personale. Un confronto duro, nel quale sarebbe dovuto intervenire Ole Gunnar Solskjaer per calmare gli animi.