Manchester United, Solskjaer esalta Rashford: “Può scrivere la storia di questo club”

Il suo rigore al 94′ ha permesso al Manchester United di approdare ai quarti di finale di Champions League, estromettendo dalla competizione i francesi del Paris Saint-Germain. Stiamo parlando di Marcus Rashford, sempre più decisivo per le sorti dei Red Devils. E, ad incoronare il giocatore inglese, sono arrivare le parole del tecnico Ole Gunnar Solskjaer: “Conosciamo tutti quelle che sono le leggende di questo club e sarebbe fantastico se Rashford potesse diventare un giorno una di quelle. Dipenderà da lui: dovrà impegnarsi come sta facendo Lukaku. Marcus realizza dei gol spettacolari, ma deve segnare di più anche da dentro l’area, è in questo che deve migliorare. Deve crescere nei movimenti. Quando lo farà, riuscirà a segnare cinque o dieci reti in più”.