Manchester United, Solskjaer fa la lista della spesa. E guarda anche in Italia…

L’esonero di José Mourinho dal Manchester United è stato un terremoto che ha investito il calcio mondiale. Al suo posto, i Red Devils, hanno puntato sull’ex attaccante Ole Gunnar Solskjaer, chiamato a risollevare le sorti di una stagione fin qui ben al di sotto delle aspettative. Ma per dare una svolta a prestazioni e risultati, il norvegese, secondo quanto riportato dal Mirror, avrebbe richiesto al club quattro rinforzi, suggerendo anche alcuni nomi. Il primo della lista sarebbe Toby Alderweireld, difensore belga in forza al Tottenham, seguito dal senegalese Kalidou Koulibaly, centrale del Napoli, per arrivare poi a Eder Militao, difensore brasiliano classe 1998 che milita in Portogallo nel Porto, e a Douglas Costa, esterno offensivo della Juventus.

Il cambio sulla panchina, dunque, potrebbe essere solamente l’antipasto di una rivoluzione ben più ampia in casa United.