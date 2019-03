Manchester United, Solskjaer sfratta di casa Van Dijk!

Ole Gunnar Solskjaer è pronto a sfrattare Virgil van Dijk. A confessarlo scherzosamente, secondo quanto riporta il Mirror, è stato lo stesso tecnico del Manchester United. Il norvegese, quando ha assunto il posto di José Mourinho sulla panchina dei Red Devils, è stato costretto per contratto a trasferirsi al Lowry Hotel, lasciando la sua casa situata appena al di fuori di Manchester vuota. E proprio il difensore del Liverpool, alla ricerca di un’abitazione, aveva deciso di prenderla in affitto. Tuttavia Solskjaer è sempre più vicino a veder confermato il proprio incarico anche per la prossima stagione, fatto che permetterebbe al tecnico di ritornare nella propria casa, costringendo il difensore a trovarsi una nuova sistemazione…