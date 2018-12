Manchester United, Solskjaer si presenta: “Impossibile dire di no. Ho parlato anche con Ferguson e…”

Conferenza stampa di vigilia del match contro il Cardiff, ma allo stesso tempo di presentazione per il nuovo allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer. Il tecnico norvegese ha parlato ai media del suo approdo ai Red Devils dopo l’esonero di Mourinho. La situazione della squadra, il rapporto con la società e quello con chi a Manchester ha fatto la storia del club, Sir Alex Ferguson.

ARRIVO – “Quando una squadra come il Manchester United ti dice di fare da allenatore, anche se per sei mesi è impossibile dire di no. Per me è un onore e un privilegio essere qui. Farò del mio meglio per i prossimi mesi, poi si vedrà”. “Il futuro? So che ci sono tanti allenatore a cui piacerebbe allenare il Manchester United nel futuro e io sono tra quelli. So che ci saranno tante discussioni e rumors fino a quel momento”.

LA SQUADRA – “I giocatori stanno bene e sono felici. Ogni volta che incontri nuove persone sei contento e eccitato. Conoscevo qualcuno anche prima di essere nominato tecnico. Qualcuno ha giocato nella seconda squadra, altri li ho visti crescere quando ancora giocavo. Voglio che la squadra giochi con coraggio nelle prossime partite, a partire dalla prossima. Voglio siano bambini felici di giocare”. Poi, sui singoli: “Lukaku e Sanchez? Il primo ha avuto dei giorni liberi, il secondo sta tornando dall’infortunio e non vedo l’ora di vederli giocare entrambi”.

SIR ALEX – “Se ho sentito Ferguson? Certamente. Ci ho parlato immediatamente e mi ha dato consigli. Non c’è persona migliore da cui si possano ricevere dei consigli. Il suo modo di allenare e di essere mi ha influenzato per essere onesti. Il modo in cui ha affrontato tutto quando era manager del club, come ha mantenuto 25 giocatori di livello internazionel felici e affamati che vogliono migliorare. Ma allo stesso tempo di come abbia mantenuto nel tempo il suo staff. Lui è stato il mio mentore”.

STILE – “Il mio lavoro e far rendere i giocatori al massimo. Voglio dare i miei principi alla squadra e aiutarla a crescere e migliorare. Le prime partite serviranno a far capire ai ragazzi come voglio giocare, poi guarderemo i risultati e vedremo quanti punti riusciremo a raccogliere da qui alla fine”.