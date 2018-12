Manchester United, Solskjaer trattiene Pogba: “Centrale per noi. Deve giocare col sorriso..”

Ai ferri corti con José Mourinho, centrale nel progetto dell’attuale Manchester United guidato da Ole Gunnar Solskjaer. La stagione di Paul Pogba, forse, inizia adesso.

Decisivo nelle ultime due uscite con la maglia dei Red Devils, il centrocampista francese sta risultando essere la vera arma in più della squadra. Galvanizzato, protetto e coccolato anche dal nuovo tecnico, il Polpo è tornato a sorridere, a fare gol e a far vincere la sua squadra.

CENTRALE – Ecco perché, come riporta il Daily Mail citando Norwegian Tv, Solskjaer si tiene ben stretto il suo giocatore e ne esalta le doti: “Deve essere messo nelle condizioni di giocare il suo calcio. Col sorriso. Lui è un campione del mondo. Lo conosco bene, fin da quando era bambino”. E poi aggiunge, anche in ottica mercato blindando Pogba: “È un giocatore centrale per noi. Ho trovato un giocatore con un grande spirito, che sa attaccare con intelligenza e svolgere un gran lavoro anche in fase di recupero palla”. Le prestazioni dipendono sempre dalla voglia che i giocatori ci mettono, dalla loro attitudine in campo. Pogba ci tiene molto e in campo si vede”.