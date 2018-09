Manchester United, ultimatum di Mourinho alla dirigenza per Pogba: “O lui o me…”

Nuovo episodio della telenovela tra Paul Pogba e José Mourinho in casa Manchester United. Nella giornata di ieri le telecamere hanno pizzicato il tecnico dei Red Devils e il centrocampista francese mentre discutevano in allenamento. Un saluto negato, una reazione inaspettata che, oggi secondo il The Sun, sarebbe un vero e proprio ultimatum dello Special One. Un messaggio chiaro dei problemi e dell’insofferenza nella convivenza tra il tecnico portoghese e l’ex giocatore della Juventus.

SCELTA – Il tempo è scaduto, tanto che il tabloid inglese è decisamente esplicito: “O lui o me!”. Questa la richiesta di Mourinho alla società, una decisione da prendere che vedrà l’addio da parte di uno dei protagonisti. E c’è di più: stando a quanto scrivono gli inglesi, ci sarebbe la Juventus in pole position nella corsa all’acquisto a gennaio del centrocampista campione del mondo. Una voce sempre più insistente che vede anche il Barcellona fortemente interessato alla vicenda.