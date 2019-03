Mourinho allo scoperto: “Ecco perché non andavo d’accordo con Pogba…”

Probabilmente è stato il caso dell’anno, e anche dopo la loro separazione, infatti, se ne continua a parlare. Il controverso rapporto tra José Mourinho e Paul Pogba continua a far discutere. E a tornare sull’argomento, questa volta, è stato proprio lo Special One, nonostante il divieto di parlare del Manchester United.

L’ex tecnico dei Red Devils, a BeIN Sports ha parlato per la prima volta in assoluto del suo rapporto con il centrocampista francese spiegando i problemi avuti.

CHIMICA – “Cerchiamo sempre di trovare soluzioni ai problemi, ma ce n’è uno a cui non sono riuscito a trovare una soluzione. Quando un calciatore gioca, va d’accordo e gli piace l’allenatore, ma quando non viene usato non gli piace e l’allenatore…beh, succede il contrario e questo è ​​qualcosa che non può essere cambiato”. “È una questione di personalità, di modo di essere e di pensare. Ci sono persone con cui abbiamo più chimica, più empatia. È normale. Ecco perché alcuni giocatori sono fantastici con un certo allenatore e non sono bravi con altri”. “Se c’è una cosa a cui ho pensato molto, è che è necessario dare più attenzione a quelli che non ci piacciono, piuttosto che a quelli che ci piacciono”.