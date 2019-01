Oxlade-Chamberlain torna dopo l’infortunio grazie al tapis roulant della NASA

Rivede la luce l’esterno del Liverpool e della Nazionale inglese Alex Oxlade-Chamberlain dopo l’infortunio che lo aveva colpito nella semifinale di Champions League contro la Roma della passata stagione.



Il 24enne dei Reds potrà presto fare il suo ritorno sul terreno da gioco grazie ad una lunga riabilitazione che, nell’ultimo periodo, ha subito un netto miglioramento grazie anche ad una nuova tecnologia che arriva direttamente dalla NASA.

SENZA GRAVITA’ – Come spiega il Sun, esattamente come già accaduto in passato ad altre stelle del mondo del calcio come Pogba, Ronaldo e Bale, anche Oxlade-Chamberlain sta sfruttando un tapis roulant molto speciale: si chiama AlterG ed inizialmente era stato progettato addirittura dalla NASA. Si tratta di un particolare attrezzo che sta rivoluzionando il mondo del calcio per favorire un più rapido recupero dopo gli infortuni. Il tapis roulant è antigravitazionale e aiuta la ripresa dell’attività in maniera importante. Infatti, gli attrezzi AlterG agiscono per “non appesantire” i giocatori attraverso l’uso dell’aria, permettendo loro di correre in modo naturale e senza disagio. Come spiega il tabloid, la tecnologia fu originariamente sviluppata dalla NASA per aumentare la sensazione di gravità sui loro astronauti ma fu scartata dopo essere stata considerata troppo ingombrante.