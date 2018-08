Ozil sbarca negli eSports: avrà un team di FIFA

Dopo le recenti polemiche con la Nazionale, la stella tedesca di origini turche Mesut Ozil, trequartista in forza all’Arsenal in Premier League, torna protagonista, ma questa volta non per questioni legate alla Germania o al calcio giocato. Il calciatore classe ’88, ha infatti deciso di investire negli eSports, lanciando un team di proprietà focalizzato sul gioco FIFA prodotto da Electronic Arts.

L’AFFARE – Per gestire l’operazione, Ozil si è affidato alla eSports agency denominata eSports Reputation. La stessa agenzia che rappresenta diversi professionisti della FIFA, oltre a giocatori di League of Legends come il giocatore professionista Tristan “Power of Evil” Schlage. Di fatto il giocatore dell’Arsenal, si aggiunge alla lista di importanti giocatori del calcio mondiale, che hanno annunciato il proprio ingresso del settore degli sport elettronici, con un proprio team competitivo. L’operazione servirà anche ad aumentare le potenzialità digital del calciatore tedesco che può contare su Facebook un seguito di oltre 33,4 milioni di utenti, a cui si aggiungono i 17,7 milioni di followers su Instagram.