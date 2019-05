Petit stronca Ozil: “L’Arsenal deve mandarlo via. Sembra un cadavere…”

Non una bella stagione in Premier League, ma la finale di Europa League conquistata. L’Arsenal si appresta ad affrontare l’ultimo atto di un’annata vissuta tra alti e bassi. Simbolo di questa discontinuità è stato, indubbiamente, Mesut Ozil.

Il trequartista dei Gunners è stato protagonista in negativo della stagione in corso. Ecco perché, molto spesso, è stato al centro di pesanti critiche. L’ultimo a parlare di lui è stato Emmanuel Petit, ex centrocampista dell’Arsenal nonché della Nazionale francese.

Parlando a Paddy Power, Petit non ha fatto giri di parole dando un consiglio alla sua ex squadra: “Ci sono molti giocatori che dovrebbero dire addio all’Arsenal alla fine della stagione. Credo che la società dovrebbe prendere seri provvedimenti. Dare a Emery il potere di dire chi resta e chi no”, ha attaccato il francese che poi, in modo particolare, ha aggiunto: “Ozil? Cosa gli sta succedendo? Sembra un morto in campo. Credo che Emery debba girare pagina definitivamente e mandarlo via. Può capitare una stagione così così, ma dopo la finale di Europa League devono pensare ad obiettivi come la Champions”.