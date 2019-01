Pogba e lo sfottò a Shelvey dopo il fallo: “Caption this…”

La prende con ironia e col sorriso, Paul Pogba, centrocampista del Manchester United. Il successo esterno in casa del Newcastle è stato il quarto di fila col nuovo allenatore.

Le reti di Lukaku e Rashford consentono ai Red Devils di Solsjkaer di mettere a segno 12 punti su altrettanti disponibili. Una vittoria frutto del bel gioco e della voglia di portare a casa il risultato, e soprattutto di tanta pazienza, specie in seguito ad alcuni interventi al limite del gioco corretto da parte degli avversari.

IRONIA – Ne sa qualcosa, appunto, Pogba che si è visto letteralmente calciare la coscia destra da Jonjo Shelvey, centrocampista classe 1992 del Newcastle. Un intervento durissimo che ha lasciato i segni sulla gamba del campione del mondo francese.

Segni, mostrati col sorriso sui social. Quando lo stesso ex Juventus ha voluto scherzare sull’accaduto riproponendo quel famoso “Caption This” apparso subito dopo l’esonero di Mourinho. Il riferimento, in questo caso, è chiaro, vista l’immagine pubblicata sul proprio profilo Instagram dal francese che lo ritrare con i segni dell’evidente intervento di Shelvey sulla gamba. Fortunato, il centrocampista, a non essere immediatamente espulso dopo il brutto fallo.