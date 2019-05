Premier League, il Manchester City è campione! Il Liverpool chiude secondo

Ultima giornata di Premier League appena conclusa e titolo finalmente assegnato. Manchester City e Liverpool hanno giocato una stagione incredibile, ma alla fine, a trionfare sono stati i Citizens guidati da Pep Guardiola: si tratta del sesto titolo inglese, due in First Division e quattro in Premier League. Sarà ancora una volta lui, Vincent Kompany, ad alzare il trofeo, proprio come nel 2012, nel 2014 e nel 2018. Il vantaggio di una lunghezza sui Reds è stato fondamentale. Niente da fare per la squadra di Klopp che, nonostante il successo per 2-0 contro il Wolverampthon, si è dovuta inchinare ai rivali, vittoriosi sul campo del Brighton per 4-1 con le reti di Agüero, Laporte, Mahrez e Gündogan.

Una vittoria anche per Pep Guardiola, che ha saputo gestire al meglio il patrimonio tecnico a sua disposizione. Nelle ultime 10 stagioni di Premier non era mai capitato che una squadra vincesse il titolo due volte consecutivamente. Il Liverpool deve ancora una volta rinviare la gioia in Patria, ma avrà a disposizione la finale di Champions League contro il Tottenham di Pochettino il prossimo 1° giugno per rendere la stagione trionfale malgrado la delusione di oggi.