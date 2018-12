Premier League, l’Everton nella storia: maggior numero di partite giocate nella massima categoria

Sconfitta agrodolce per l’Everton nell’ultima gara dell’anno di Premier League. L’1-o subito dal Brighton, anche se negativo in ottica classifica, permette alla squadra allenata da Marco Silva di mettere a segno un record storico. Sono, infatti, 4500 le partite disputate nel massimo campionato inglese da parte dei Toffees, più di qualsiasi altra squadra.

IN TESTA – Traguardo molto importante quello raggiunto dall’Everton che si piazza al primissimo posto di questa particolare classifca. La sfida giocata sabato contro il Brighton permette, infatti, di segnare ben 4500 partite in Premier League, record mai raggiunto che consente di staccare di parecchio due club storici come Liverpool e Arsenal fermi, entrambi, a quota 4115.

Il decimo posto nella classifica 2018-2019 del campionato inglese passa davvero in secondo piano rispetto a questo importantissimo traguardo.