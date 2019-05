Premier League, Liverpool ancora senza titolo e scatta l’ironia sui social

Il Liverpool disputa una grandissima Premier League, ma ancora una volta deve rinviare la vittoria del titolo: per la seconda stagione consecutiva vince il Manchester City di Pep Guardiola, che ha saputo essere più costante durante la stagione. Nonostante i Reds di Klopp siano arrivati secondi per un solo punto di distacco, sui social in Inghilterra è scatenata inevitabilmente l’ironia per l’ennesima delusione in Patria (l’ultimo successo in tal senso risale al 1989-90). Ad esempio, un tweet in allegato a una fotografia con due scheletri seduti su una panchina recita: “Siamo nel 2069 e ancora stanno attendendo la vittoria del Liverpool nel campionato inglese”. Un altro dice: “Non ha vinto il City, l’ha persa il Liverpool”.