Premier League, storica prima volta: 3 capocannonieri africani

Manchester City campione, ma, almeno in parte, in casa Liverpool c’è chi può sorridere. Si tratta degli attaccanti Sadio Mané e Mohamed Salah, premiati come migliori capocannonieri della stagione di Premier League con 22 gol.

Insieme a loro, anche il bomber dell’Arsenal Pierre Emerick Aubameyang. Un dato da non sottovalutare per il campionato inglese, in quanto non solo tre giocatori hanno concluso a pari gol, ma i tre attaccanti sono tutti di origine africana. Per il massimo campionato inglese è la prima volta che questo accade. Mané, senegalese, Salah, egiziano e Aubameyang del Gabon, sono riusciti a vincere e battere grandi rivali come Aguero o Kane.

Dietro ai tre vincitori, infatti, proprio il Kun del Manchester City con 21 gol, poi Jamie Vardy del Leicester con 18, Raheem Sterling sempre dei Citizens e Harry Kane del Tottenham con 17. Nel Chelsea, Eden Hazard è andato a segno 16 volte.